Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Hadera Subdistrict
  4. Долгосрочная аренда
  5. Квартира

Долгосрочная аренда квартир и апартаментов в Hadera Subdistrict, Израиль

Квартира Удалить
Очистить
2 объекта найдено
Квартира 5 комнат в Хадера, Израиль
Квартира 5 комнат
Хадера, Израиль
Число комнат 5
Площадь 110 м²
БЖ Французскоязычный отдел RE/MAX Hadera представляет вам эксклюзивно 5-комнатную квартиру, …
$1,742
в месяц
Оставить заявку
Квартира 5 комнат в Хадера, Израиль
Квартира 5 комнат
Хадера, Израиль
Число комнат 5
Площадь 120 м²
БЖ Исключительно, крайне редко! В тихом центре города Хадера, недалеко от удобств и сообщест…
$1,938
в месяц
Оставить заявку
Realting.com
Перейти