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Пентхаусы в Hadera Subdistrict, Израиль

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2 объекта найдено
Пентхаус 5 комнат в Хадера, Израиль
Пентхаус 5 комнат
Хадера, Израиль
Число комнат 5
Площадь 210 м²
Эталонный HD 110 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ПЕНТХАУС НА ПРОДАЖУ Панорамный вид на море 20-этажное бутиково…
$2,11 млн
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Пентхаус 5 комнат в Хадера, Израиль
Пентхаус 5 комнат
Хадера, Израиль
Число комнат 5
Площадь 178 м²
Артикул: HD 109 Великолепный пентхаус Новинка от промоутера 5 штук 178 м2 + терраса 96 м2…
$1,83 млн
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