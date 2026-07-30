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Долгосрочная аренда квартир и апартаментов в Гивате-Шмуэле, Израиль

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Гиват-Шмуэль, Израиль
Квартира 3 комнаты
Гиват-Шмуэль, Израиль
Число комнат 3
Площадь 74 м²
Ссылка: 6989 Новый район рядом со всеми удобствами и Тель-Авивом 17-этажное новое здание 3 н…
$2,535
в месяц
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