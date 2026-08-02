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Пентхаусы в Emek Hefer Regional Council, Израиль

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2 объекта найдено
Пентхаус 5 комнат в Бейт Ицхак, Израиль
Пентхаус 5 комнат
Бейт Ицхак, Израиль
Число комнат 5
Площадь 186 м²
Проект «Момент» — Нетания Статус проекта Мордехай Хаят приглашает Вас поселиться в одном и…
$3,08 млн
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Пентхаус 5 комнат в Бейт Ицхак, Израиль
Пентхаус 5 комнат
Бейт Ицхак, Израиль
Число комнат 5
Площадь 175 м²
Проект «Момент» — Нетания Статус проекта Мордехай Хаят приглашает Вас поселиться в одном и…
$3,01 млн
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Параметры недвижимости в Emek Hefer Regional Council, Израиль

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