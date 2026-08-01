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Виллы в Бате-Яме, Израиль

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1 объект найдено
Вилла в Бат-Ям, Израиль
Вилла
Бат-Ям, Израиль
Источник: BY 206 Новый проект на Бат-Яме всего в 10 минутах езды от Тель-Авива и в нескольки…
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Параметры недвижимости в Бате-Яме, Израиль

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