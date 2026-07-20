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Долгосрочная аренда пентхаусов в Ashkelon Subdistrict, Израиль

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1 объект найдено
Пентхаус 5 комнат в Ашдод, Израиль
Пентхаус 5 комнат
Ашдод, Израиль
Число комнат 5
Площадь 145 м²
Соседство Юд Зейн недалеко от моря, красивый пентхаус с видом на террасу,
$3,280
в месяц
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