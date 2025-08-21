Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Ashkelon Subdistrict
  4. Долгосрочная аренда
  5. Дуплекс

Долгосрочная аренда дуплексов в Ashkelon Subdistrict, Израиль

Дуплекс Удалить
Очистить
1 объект найдено
Дуплекс 5 комнат в Ашдод, Израиль
Дуплекс 5 комнат
Ашдод, Израиль
Число комнат 5
Площадь 150 м²
На продажу: Великолепная 5-комнатная квартира-дуплекс в Ашдоде Марина Высокое положение - 2 …
$4,354
в месяц
Оставить заявку
Realting.com
Перейти