Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Acre Subdistrict
  4. Долгосрочная аренда
  5. Квартира

Долгосрочная аренда квартир и апартаментов в Acre Subdistrict, Израиль

Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира 4 комнаты в Нагария, Израиль
Квартира 4 комнаты
Нагария, Израиль
Число комнат 4
Площадь 110 м²
Красивый сад 4/5 штук У него есть все. Балкон, сад, ммд, подвал, парковка Жилой район в 15 м…
$1,505
в месяц
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти