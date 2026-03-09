Показать объекты на карте Показать объекты списком
Жилье в Acre Subdistrict, Израиль

Квартира 5 комнат в Нагария, Израиль
Квартира 5 комнат
Нагария, Израиль
Число комнат 5
Площадь 120 м²
В новом районе Ахзива красивая квартира 5 комнат площадью около 120 м2 с террасой 20 м2 и пр…
$808,830
Квартира 4 комнаты в Нагария, Израиль
Квартира 4 комнаты
Нагария, Израиль
Число комнат 4
Площадь 120 м²
Расположенная в новом районе Шимон Перес в Нахарии, эта просторная 4-комнатная квартира площ…
$579,975
Квартира 3 комнаты в Нагария, Израиль
Квартира 3 комнаты
Нагария, Израиль
Число комнат 3
Площадь 65 м²
3-комнатная квартира в центре города в очень ухоженном здании, на 3-м и последнем этаже, пре…
$312,873
Квартира 4 комнаты в Нагария, Израиль
Квартира 4 комнаты
Нагария, Израиль
Число комнат 4
Площадь 120 м²
Апартаменты 4 номера Rue Hertzl В очень хорошем состоянии, просторный и яркий Хороший потенциал
$395,010
Квартира 3 комнаты в Нагария, Израиль
Квартира 3 комнаты
Нагария, Израиль
Число комнат 3
Площадь 75 м²
УЧАСТНИК 3 УЧАСТИЯ Куартиен Эйн Сара пророчит Каньон Потенциал
$376,200
Квартира 4 комнаты в Нагария, Израиль
Квартира 4 комнаты
Нагария, Израиль
Число комнат 4
Площадь 110 м²
Красивая 4-комнатная квартира, новая, светлая и просторная. район 110 м2, включает в себя те…
$583,110
Квартира 3 комнаты в Нагария, Израиль
Квартира 3 комнаты
Нагария, Израиль
Число комнат 3
Площадь 70 м²
Квартира 3 комнаты 70м2 в небольшом здании на 3 этажа Расположен в жилом районе недалеко от …
$311,933
Квартира 5 комнат в Нагария, Израиль
Квартира 5 комнат
Нагария, Израиль
Число комнат 5
Площадь 200 м²
Большая садовая земля В новом районе Шимон Перес откройте для себя эти прекрасные 5 комнат н…
$956,175
Квартира 4 комнаты в Нагария, Израиль
Квартира 4 комнаты
Нагария, Израиль
Число комнат 4
Площадь 104 м²
Проект Тауэр Премиум Квартиры 4 и 5 комнат Доставка запланирована на июнь 2027 года 1.880.00…
$589,380
Квартира 5 комнат в Нагария, Израиль
Квартира 5 комнат
Нагария, Израиль
Число комнат 5
Площадь 125 м²
Ахзив — 5 великолепных номеров на продажу Великолепный вид на море 125 м2 + терраса 20 м2 (в…
$705,375
Дуплекс 5 комнат в Нагария, Израиль
Дуплекс 5 комнат
Нагария, Израиль
Число комнат 5
Площадь 125 м²
В небольшом здании на улице Герцля в популярном районе Эйн-Сара в Нахарии Дуплейс, как небол…
$564,300
Квартира 4 комнаты в Нагария, Израиль
Квартира 4 комнаты
Нагария, Израиль
Число комнат 4
Площадь 124 м²
В центре Нахарии, расположенном на тихой и востребованной улице, У него много вещей, за небо…
$485,925
