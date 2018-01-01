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1-й Донской

, Иран
от
€60,785
;
38
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О комплексе

Расположение комплекса: Комплекс 1-й Донской расположен в 7 км от МКАД по трассе М-4 Дон. В нем сочетаются все плюсы комфортной городской среды и природного окружения. В проекте достаточно большой процент квартир, выходящих на 2-3 стороны света. Секции-маяки формируют у зданий визуальную L-форму, что придает застройке структуру и ритмику объемов. На ощущение динамики работает и разная этажность зданий. Теплая цветовая палитра фасадов отражает природу Дона. Вечерами дома преображаются благодаря архитектурной подсветке, выгодно выделяясь на городском фоне. Природа оказывает положительное влияние на человека на всех уровнях восприятия: через зрение, запахи, звуки, тактильные ощущения. Неподалеку от ЖК Первый Донской: Ермолинский парк, Видновский лесопарк, Жуковский парк. Транспортная доступность: Комплекс удобно расположен в 7 км от МКАД по трассе М-4 Дон (через Видное). Расстояние до Каширского шоссе составляет 12 км. Добраться до метро и центра Москвы позволяет развитая сеть маршрутов общественного наземного транспорта. Действующая ж/д станция Калинина Павелецкого направления в 15-17 минутах ходьбы (МЦД-5 в 2025-2026 гг). Внутренняя инфраструктура: Проект 1-й Донской соседствует с бурно развивающимся районом, основная инфраструктура которого уже сложилась. В строительстве современных жилых комплексов в округе есть свои плюсы: здесь формируется продуманная и комфортная городская среда. Что касается внутренней инфраструктуры, на территории квартала будут расположены собственные муниципальные 2 детских садика и школа, которые помогут совместить приятное с полезным. Территория комплекса пронизана целой сетью живописных пешеходных маршрутов, позволяющих попасть в любой уголок района. Основные пути, как водится, «торговые». Они проходят вдоль магазинов, кафе и других представителей коммерции и отделяются от проезжей части зеленой «фито» - стеной. Среди крупных социальных объектов предусмотрены своя поликлиника и торговый центр с примыкающей площадью для общественных мероприятий. Уют начинается с продуманного подъезда. Сквозные подъезды наполнены светом благодаря сплошному остеклению. Вход в них есть и с улицы, и со двора.

Дополнительно

  • Охрана
  • Паркинг
  • Лифт
Параметры объекта
Класс
Класс
Комфорт-класс
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Панельный
Год сдачи
Год сдачи
2025
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
24
Квартиры в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², EUR
Цена квартиры, EUR
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 25.0 – 42.1
Цена за м², EUR 1,967 – 2,444
Цена квартиры, EUR 60,772 – 84,677
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 42.0 – 61.4
Цена за м², EUR 1,655 – 2,070
Цена квартиры, EUR 82,042 – 118,150
Квартиры 3 комнаты
Площадь, м² 62.4 – 84.3
Цена за м², EUR 1,568 – 2,028
Цена квартиры, EUR 111,004 – 154,785
Квартиры 4 комнаты
Площадь, м² 90.5 – 109.5
Цена за м², EUR 1,454 – 1,858
Цена квартиры, EUR 146,275 – 179,065
Местонахождение новостройки
, Иран

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1-й Донской
, Иран
от
€60,785
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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