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203 объекта найдено
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Квартира 1 комната с лифтом, с парковка, с c ремонтом
Chalejeh, Иран
1
42 м²
2/6
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт плюс. Продаётся 1-к квартира №5…
€84,052
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Квартира 3 комнаты с лифтом, с парковка, с c ремонтом
Chalejeh, Иран
3
63 м²
2/6
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт плюс. Продаётся 3-к квартира №5…
€121,721
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Квартира 1 комната с лифтом, с парковка, с c ремонтом
Chalejeh, Иран
1
42 м²
3/6
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт плюс. Продаётся 1-к квартира №5…
€84,267
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Квартира 2 комнаты с лифтом, с парковка, с c ремонтом
Chalejeh, Иран
2
59 м²
13/20
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт плюс. Продаётся 2-к квартира №4…
€108,997
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Квартира 1 комната с лифтом, с парковка, с c ремонтом
Chalejeh, Иран
1
34 м²
6/12
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт плюс. Продаётся 1-к квартира №4…
€76,146
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Квартира 2 комнаты с лифтом, с парковка, с c ремонтом
Chalejeh, Иран
2
60 м²
2/12
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт плюс. Продаётся 2-к квартира №4…
€116,966
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Квартира 2 комнаты с лифтом, с парковка, с c ремонтом
Chalejeh, Иран
2
53 м²
21/24
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт плюс. Продаётся 2-к квартира №3…
€100,283
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Квартира 3 комнаты с лифтом, с парковка, с c ремонтом
Chalejeh, Иран
3
78 м²
23/24
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт плюс. Продаётся 3-к квартира №3…
€136,493
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Квартира 4 комнаты с лифтом, с парковка, с c ремонтом
Chalejeh, Иран
4
100 м²
5/20
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт плюс. Продаётся 4-к квартира №4…
€146,397
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Квартира 1 комната с лифтом, с парковка, с c ремонтом
Chalejeh, Иран
1
34 м²
13/20
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт плюс. Продаётся 1-к квартира №4…
€71,461
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Квартира 2 комнаты с лифтом, с парковка, с c ремонтом
Chalejeh, Иран
2
47 м²
24/24
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт плюс. Продаётся 2-к квартира №2…
€94,003
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Квартира 3 комнаты с лифтом, с парковка, с c ремонтом
Chalejeh, Иран
3
69 м²
10/24
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт плюс. Продаётся 3-к квартира №3…
€111,705
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Квартира 1 комната с лифтом, с парковка, с c ремонтом
Chalejeh, Иран
1
34 м²
15/24
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт плюс. Продаётся 1-к квартира №3…
€71,426
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Квартира 4 комнаты с лифтом, с парковка, с c ремонтом
Chalejeh, Иран
4
108 м²
2/24
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт плюс. Продаётся 4-к квартира №1…
€156,390
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Квартира 2 комнаты с лифтом, с парковка, с c ремонтом
Chalejeh, Иран
2
61 м²
15/24
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт плюс. Продаётся 2-к квартира №2…
€100,813
Рекомендовать
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Квартира 2 комнаты с лифтом, с парковка, с c ремонтом
Chalejeh, Иран
2
53 м²
15/24
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт плюс. Продаётся 2-к квартира №2…
€91,384
Рекомендовать
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Квартира 4 комнаты с лифтом, с парковка, с c ремонтом
Chalejeh, Иран
4
110 м²
20/24
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт плюс. Продаётся 4-к квартира №2…
€178,093
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Квартира 1 комната с лифтом, с парковка, с c ремонтом
Chalejeh, Иран
1
38 м²
7/24
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт плюс. Продаётся 1-к квартира №1…
€76,038
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Квартира 2 комнаты с лифтом, с парковка, с c ремонтом
Chalejeh, Иран
2
61 м²
2/24
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт плюс. Продаётся 2-к квартира №1…
€98,980
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Квартира 2 комнаты с лифтом, с парковка, с c ремонтом
Chalejeh, Иран
2
55 м²
14/24
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт плюс. Продаётся 2-к квартира №8…
€100,568
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Квартира 2 комнаты с лифтом, с парковка, с c ремонтом
Chalejeh, Иран
2
43 м²
14/24
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт плюс. Продаётся 2-к квартира №8…
€83,619
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Квартира 2 комнаты с лифтом, с парковка, с c ремонтом
Chalejeh, Иран
2
52 м²
8/24
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт плюс. Продаётся 2-к квартира №4…
€95,054
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Квартира 2 комнаты с лифтом, с парковка, с c ремонтом
Chalejeh, Иран
2
43 м²
12/24
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт плюс. Продаётся 2-к квартира №7…
€83,421
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Квартира 1 комната с лифтом, с парковка, с c ремонтом
Chalejeh, Иран
1
34 м²
12/24
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт плюс. Продаётся 1-к квартира №7…
€74,265
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Квартира 1 комната с лифтом, с парковка, с c ремонтом
Chalejeh, Иран
1
34 м²
16/24
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт плюс. Продаётся 1-к квартира №4…
€72,862
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Квартира 3 комнаты с лифтом, с парковка, с c ремонтом
Chalejeh, Иран
3
84 м²
21/24
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт плюс. Продаётся 3-к квартира №4…
€148,396
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Квартира 2 комнаты с лифтом, с парковка, с c ремонтом
Chalejeh, Иран
2
54 м²
4/24
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт плюс. Продаётся 2-к квартира №1…
€98,710
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Квартира 3 комнаты с лифтом, с парковка, с c ремонтом
Chalejeh, Иран
3
83 м²
5/24
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт плюс. Продаётся 3-к квартира №2…
€134,513
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Квартира 2 комнаты с лифтом, с парковка, с c ремонтом
Chalejeh, Иран
2
55 м²
12/24
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт плюс. Продаётся 2-к квартира №4…
€102,422
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Квартира 3 комнаты с лифтом, с парковка, с c ремонтом
Chalejeh, Иран
3
84 м²
14/24
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт плюс. Продаётся 3-к квартира №4…
€147,965
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Параметры недвижимости в Kalaleh County, Иран
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