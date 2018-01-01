Часто задаваемые вопросы

REALTING.COM – международная платформа недвижимости, которая поможет вам находить покупателей и партнеров по всему миру

Как подать частное объявление на REALTING? Обратитесь к одному из партнеров REALTING в вашем регионе.

Должен ли я платить REALTING за размещение своего объекта? Нет, не должен. Все финансовые затраты вы обсуждаете только с агентством – партнером.