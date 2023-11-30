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Пентхаусы в West Nusa Tenggara, Индонезия

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2 объекта найдено
Пентхаус 1 спальня с балконом, с видом на море, с Онлайн-показ в Apuan, Индонезия
Пентхаус 1 спальня с балконом, с видом на море, с Онлайн-показ
Apuan, Индонезия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
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€163,896
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DDA Real Estate
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Пентхаус 1 спальня с балконом, с видом на море, с Онлайн-показ в Apuan, Индонезия
Пентхаус 1 спальня с балконом, с видом на море, с Онлайн-показ
Apuan, Индонезия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!Кварт…
€168,449
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文

Параметры недвижимости в West Nusa Tenggara, Индонезия

с видом на море
недорогая
элитная
Realting.com
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