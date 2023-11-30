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Земельные участки в West Nusa Tenggara, Индонезия

5 объектов найдено
Земельные участки в Kabupaten Lombok Tengah, Индонезия
Земельные участки
Kabupaten Lombok Tengah, Индонезия
Продается земельный участок под строительство общей площадью 2500 кв.м. на тропическом остро…
€246,094
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Агентство
Alesinvest Group
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Земельные участки в Kabupaten Lombok Tengah, Индонезия
Земельные участки
Kabupaten Lombok Tengah, Индонезия
Продается земельный участок под строительство общей площадью 2200 кв.м. на тропическом остро…
€199,238
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Агентство
Alesinvest Group
Языки общения: English, Русский
Земельные участки в Sengkol, Индонезия
Земельные участки
Sengkol, Индонезия
Продается земельный участок под строительство общей площадью 2000 кв.м. на острове Ломбок в …
€216,563
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Агентство
Alesinvest Group
Языки общения: English, Русский
Земельные участки в Kabupaten Lombok Tengah, Индонезия
Земельные участки
Kabupaten Lombok Tengah, Индонезия
Продается земельный участок под строительство на тропическом острове Ломбок в Индонезии обще…
€157,664
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Агентство
Alesinvest Group
Языки общения: English, Русский
Земельные участки в Canggu, Индонезия
Земельные участки
Canggu, Индонезия
Продается эксклюзивная земля на первой линии в Сесех (Seseh Beach), сразу после Перененан ( …
€91,053
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