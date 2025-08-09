Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Индонезия
  3. Убуд
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Гараж

Квартиры с гаражом в Убуде, Индонезия

квартиры-студии
3
однокомнатные
20
двухкомнатные
3
5 объектов найдено
Квартира 1 спальня в Убуд, Индонезия
Квартира 1 спальня
Убуд, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 3
Очаровательная 1-комнатная квартира в Убуде с пышной зеленью и спокойными видами - идеально …
$115,000
Агентство
BNBPROFITS
Языки общения
English
Квартира 2 спальни в Убуд, Индонезия
Квартира 2 спальни
Убуд, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Расположенный в спокойном жилом комплексе, окруженном природной красотой района Тегалаланг в…
$184,800
Агентство
BNBPROFITS
Языки общения
English
Квартира 1 спальня в Убуд, Индонезия
Квартира 1 спальня
Убуд, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
Расположенная в пышной зелени Тегалаланга, Убуд, эта полностью меблированная 1-комнатная, 1-…
$104,000
Агентство
BNBPROFITS
Языки общения
English
TekceTekce
Квартира 1 спальня в Убуд, Индонезия
Квартира 1 спальня
Убуд, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
Расположенная в одном из самых спокойных уголков Убуда, эта хорошо спроектированная квартира…
$99,000
Агентство
BNBPROFITS
Языки общения
English
Квартира 1 спальня в Убуд, Индонезия
Квартира 1 спальня
Убуд, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 2
Эксклюзивный Ubud Retreat: полностью меблированная 1-комнатная квартира с инвестиционной воз…
$89,000
Агентство
BNBPROFITS
Языки общения
English
