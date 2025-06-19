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Жильё в Sumba Barat, Индонезия

дома
3
3 объекта найдено
Вилла в Sumba Barat, Индонезия
Вилла
Sumba Barat, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 770 м²
Захватывающий вид на море, роскошный 2 Бед Вилла, Сумба, ограниченное время $278.000Ограниче…
$278,000
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Агентство
The Redland Property Group Ltd
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Вилла в Sumba Barat, Индонезия
Вилла
Sumba Barat, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 500 м²
Захватывающий вид на море, роскошный 1 Bed Villa, Sumba, ограниченное время $160 000Ограниче…
$160,000
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Агентство
The Redland Property Group Ltd
Языки общения
English
Вилла в Sumba Barat, Индонезия
Вилла
Sumba Barat, Индонезия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 120 м²
Захватывающий вид на море, роскошный 3 Bed Villa, Сумба, ограниченное время $380 000Ограниче…
$380,000
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Агентство
The Redland Property Group Ltd
Языки общения
English
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Параметры недвижимости в Sumba Barat, Индонезия

Недорогая
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