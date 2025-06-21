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Виллы с садом в Sukawati, Индонезия

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1 объект найдено
Вилла в Sukawati, Индонезия
Вилла
Sukawati, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Расположенная в мирной деревне Сукавати, недалеко от сердца Убуда, эта очаровательная вилла …
$290,000
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