Вилла в Sanur, Индонезия
Вилла
Sanur, Индонезия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 2
Эта элегантная двухуровневая вилла в Сануре продуманно спроектирована, чтобы сочетать комфор…
$364,797
Вилла в Sanur, Индонезия
Вилла
Sanur, Индонезия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
Расположенная в спокойном районе Санур, эта современная вилла предлагает идеальное сочетание…
$273,598
Вилла в Sanur, Индонезия
Вилла
Sanur, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Эта очаровательная вилла расположена в Сануре, всего в 5 минутах езды от Санура и пляжа Мерт…
$237,118
