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Квартиры с бассейном в Sanur, Индонезия

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1 объект найдено
Квартира в Sanur, Индонезия
Квартира
Sanur, Индонезия
Площадь 101 м²
Этаж 3/4
Видовая квартира 101 м2, 3 этаж в самом роскошном королевском отеле на Бали. Первая линия о…
$460,000
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