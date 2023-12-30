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Кондо в Pecatu, Индонезия

Кондо В архив
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1 объект найдено
Кондо 1 спальня со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Pecatu, Индонезия
Кондо 1 спальня со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Pecatu, Индонезия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Высокодоходная инвестиционная недвижимость отельного типа нового уровня с необычной инфрастр…
€126,000
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Агентство
Alesinvest Group
Языки общения: English, Русский

Параметры недвижимости в Pecatu, Индонезия

с видом на море
недорогая
элитная
Realting.com
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