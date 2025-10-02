Показать объекты на карте Показать объекты списком
Виллы с террасой в Нусах-Дуа, Индонезия

1 объект найдено
Вилла в Беноа, Индонезия
Вилла
Беноа, Индонезия
Количество спален 1
Площадь 75 м²
🔥 УСПЕЙ КУПИТЬ ВИЛЛУ 1BR+ROOFTOP (75 м²) — ВСЕГО $178,000! 🔥 Эксклюзивное предложение — ф…
$178,000
Агентство
ISIA
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Українська
