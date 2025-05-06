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Виллы с видом на море в Нусах-Дуа, Индонезия

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2 объекта найдено
Вилла в Беноа, Индонезия
Вилла
Беноа, Индонезия
Площадь 40 м²
Коллекция элегантных вилл, площадью от 40 м² до 100 м², которая способна удовлетворить потре…
$175,908
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Вилла 4 комнаты в Беноа, Индонезия
Вилла 4 комнаты
Беноа, Индонезия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 315 м²
Количество этажей 2
3 спальная вилла с видом на океан в греческом стиле в самом престижном районе Нуса Дуа  🌊 …
$342,500
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