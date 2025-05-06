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Виллы с гаражом в Нусах-Дуа, Индонезия

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19 объектов найдено
Вилла в Беноа, Индонезия
Вилла
Беноа, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
This Off – plan is located on a hill at the southeast part of the Nusa Dua, Peninsula, provi…
$298,000
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Вилла в Беноа, Индонезия
Вилла
Беноа, Индонезия
Количество спален 2
Площадь 151 м²
Количество этажей 2
Комплекс - OceaniQ Виллы премиум-класс в Нуса-Дуа, Бали  ⚙ Готовность  - октябрь  2025…
$484,000
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Вилла в Беноа, Индонезия
Вилла
Беноа, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Bali Villa with High ROI Potential: Near Iconic Landmarks Uluwatu Temple & Bulgari Resort P…
$185,000
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Вилла в Беноа, Индонезия
Вилла
Беноа, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Прекрасно спроектированная вилла Улувату с частным джакузи и рядом с пляжным клубом СавайяЦе…
$189,000
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Вилла в Беноа, Индонезия
Вилла
Беноа, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Stunning Mediterranean Design 2 Bedrooms for Sale Leasehold in Heart of Uluwatu Price: USD …
$270,000
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Вилла в Беноа, Индонезия
Вилла
Беноа, Индонезия
Количество спален 1
Площадь 106 м²
Количество этажей 2
Комплекс - OceaniQ Виллы премиум-класс в Нуса-Дуа, Бали  ⚙ Готовность  - октябрь  2025…
$374,000
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Вилла в Беноа, Индонезия
Вилла
Беноа, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Own a Piece of Uluwatu’s Iconic Beachfront – Luxury Leasehold Villa with Direct Access to Th…
$280,000
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Вилла в Беноа, Индонезия
Вилла
Беноа, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
This beautifully designed 2-bedroom villa in Nusa Dua offers a blend of modern aesthetics an…
$250,000
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Вилла в Беноа, Индонезия
Вилла
Беноа, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
PRICE: USD 300,000 Leasehold Until 2055 (Extension Option) Welcome to your exclusive oppo…
$300,000
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Вилла в Беноа, Индонезия
Вилла
Беноа, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Bohemian Style with Ocean View Villa in a Peaceful Coastal Setting Price start from USD 133…
$166,000
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Вилла в Беноа, Индонезия
Вилла
Беноа, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
PRICE: USD 280,000 COMPLETION DATE: March 2025 Welcome to your dream villa in Bali! Imme…
$280,000
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Вилла в Беноа, Индонезия
Вилла
Беноа, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Modern Tropical Elegance in Uluwatu: Exquisite Off-Plan Villa 1 Bedroom with Ocean View, Clo…
$222,027
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Вилла в Беноа, Индонезия
Вилла
Беноа, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Perfect Blend of Comfort and Style – Mediterranean Villa in Prime Uluwatu Location Priced a…
$207,241
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Вилла в Беноа, Индонезия
Вилла
Беноа, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Основные инвестиции: потрясающая внеплановая вилла с террасой на крыше и джакузи в УлуватуЦе…
$279,000
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Вилла в Беноа, Индонезия
Вилла
Беноа, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Chic Modern Living: Stylish Off-Plan Villa 2 Bedrooms for Sale Leasehold in Bukit Uluwatu, B…
$155,000
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Вилла в Беноа, Индонезия
Вилла
Беноа, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Elevate Your Lifestyle: Bali Leasehold 2-Bed Villa with Modern Design & Prime Location Pric…
$285,000
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Вилла в Беноа, Индонезия
Вилла
Беноа, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
High-Return Potential in Bali : Villa with Stunning Ocean Views in Uluwatu Price at USD 299…
$299,000
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Вилла в Беноа, Индонезия
Вилла
Беноа, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Откройте для себя тропический побег в престижном районе Нуса-Дуа с этой уникальной двухэтажн…
$171,350
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Вилла в Беноа, Индонезия
Вилла
Беноа, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Thomas Beach Luxury Villa: Secure Leasehold in Uluwatu’s Prime Location – Guaranteed Return …
$230,000
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