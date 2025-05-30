Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Индонезия
  3. Нуса-Дуа
  4. Жилая
  5. Студия
  6. Вид на море

Квартиры-студии с видом на море в Нусах-Дуа, Индонезия

Студия Удалить
Очистить
1 объект найдено
Студия в Беноа, Индонезия
Студия
Беноа, Индонезия
Площадь 32 м²
Количество этажей 5
Green Village - это курортный комплекс во второй линии от океана с по-настоящему уникальным …
$110,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Застройщик
LOYO & BONDAR
Языки общения
English, Русский
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти