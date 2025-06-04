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Квартиры с бассейном в Нусах-Дуа, Индонезия

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1 объект найдено
Квартира в Беноа, Индонезия
Квартира
Беноа, Индонезия
Площадь 83 м²
Расположенный на первой береговой линии прекрасного пляжа Нуса Дуа, комплекс является олицет…
$256,677
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