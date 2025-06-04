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Квартиры с видом на море в Нусах-Дуа, Индонезия

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3 объекта найдено
Студия в Беноа, Индонезия
Студия
Беноа, Индонезия
Площадь 32 м²
Количество этажей 5
Green Village - это курортный комплекс во второй линии от океана с по-настоящему уникальным …
$110,000
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Застройщик
LOYO & BONDAR
Языки общения
English, Русский
Квартира в Беноа, Индонезия
Квартира
Беноа, Индонезия
Площадь 83 м²
Расположенный на первой береговой линии прекрасного пляжа Нуса Дуа, комплекс является олицет…
$256,677
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Агентство
Hayat
Языки общения
English, Русский, Українська
Квартира 3 комнаты в Беноа, Индонезия
Квартира 3 комнаты
Беноа, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 123 м²
Количество этажей 4
Первоклассный жилой комплекс квартир под аренду на берегу океана в Нуса Дуа, Бали, Индонезия…
$316,614
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