Пентхаусы с видом на горы в Северной Куте, Индонезия

2 объекта найдено
Пентхаус 3 комнаты в Kerobokan, Индонезия
Пентхаус 3 комнаты
Kerobokan, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 162 м²
Этаж 4/4
$730,000
ESTABRO
English, Русский, Deutsch, Türkçe
Пентхаус 3 комнаты в Kerobokan, Индонезия
Пентхаус 3 комнаты
Kerobokan, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 162 м²
Этаж 2/4
$690,000
ESTABRO
English, Русский, Deutsch, Türkçe
Параметры недвижимости в Северной Куте, Индонезия

