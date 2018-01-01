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CUBE Apartments

Pecatu, Индонезия
от
€90,542
;
CUBE Apartments
1
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О комплексе

Уникальный проект на клиффе Улувату с открытым видом на океан.

Жемчужина о. Бали.

Просторные апартаменты. Более 50% номерного фонда имеют полный, открытый ocean view

Локация, где снимали сцены из легендарного фильма "Ешь, молись, люби"!

Полуостров Букит выбирают самые взыскательные туристы. Отсутствие пробок, лучшие места для серфинга, пляжи с белым песком, чистый океан, красивая природа и уединение.

И, повышенный спрос на недвижимость.

Именно поэтому это место выбрали премиальные гостиничные бренды, известные своими именами и роскошными 5* резортами всему миру – Bulgari, Ritz Carlton, Grand Hyatt, Four Seasons, Kempinski.

  • Пляжи с белым песком
  • Кристально-чистый океан
  • Лучшие пляжные клубы и поля для гольфа
  • Премиум отели
  • Завораживающие виды и полное ощущение тропического рая
  • 200 м до Uluwatu Beach
  • 200 м до Blue Point Beach
  • 150 м до Suluban Beach
  • 7 минут до Padang Padang Beach
  • 7 минут до Ньянг-Ньянга
  • 10 минут до Бингина
  • ROI до 20%

Некоторые юниты подходят под объединение, возможна общая площадь более 100 м (по запросу подберем и согласуем с архитектором в рамках проекта duos на этапе off plan)

Дополнительно

  • Охрана
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Управляющая компания
  • Огороженная территория
  • Паркинг
  • Лифт
  • Онлайн-показ
Параметры объекта
Класс
Класс
Бизнес-класс
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Монолитный
Год сдачи
Год сдачи
2025
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
4
Местонахождение новостройки
Pecatu, Индонезия
Инфраструктура рядом
Море 150 м
Море 200 м

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CUBE Apartments
Pecatu, Индонезия
от
€90,542
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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