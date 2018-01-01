CUBE Apartments

Просторные апартаменты. Более 50% номерного фонда имеют полный, открытый ocean view
Локация, где снимали сцены из легендарного фильма "Ешь, молись, люби"!
Полуостров Букит выбирают самые взыскательные туристы. Отсутствие пробок, лучшие места для серфинга, пляжи с белым песком, чистый океан, красивая природа и уединение.
И, повышенный спрос на недвижимость.
Именно поэтому это место выбрали премиальные гостиничные бренды, известные своими именами и роскошными 5* резортами всему миру – Bulgari, Ritz Carlton, Grand Hyatt, Four Seasons, Kempinski.
Некоторые юниты подходят под объединение, возможна общая площадь более 100 м (по запросу подберем и согласуем с архитектором в рамках проекта duos на этапе off plan)
|Море
|150 м
|Море
|200 м