Вилла 🌿 Приватная вилла в wellness-комплексе в центре Убуда с видом на джунгли

Бутик-комплекс в центре Убуда, окружённый джунглями и рисовыми полями.

Проект расположен на каскадном участке, благодаря чему в комплексе сохраняются ощущение пространства, приватность, естественная вентиляция и открытые виды на джунгли.

✨ Особенности проекта:

— Отдельно стоящие приватные виллы в камерном комплексе

— Нет ощущения «окна в стену» или плотной застройки

— Открытые виды на джунгли и атмосфера уединения

— Возможность объединить несколько участков земли для создания более просторной резиденции

— Возможность изменить планировку и дизайн на раннем этапе строительства

🌿 Инфраструктура комплекса:

— SPA & Wellness центр

— Баня, массажные и релакс-зоны

— Пространство для йоги с видом на джунгли

— Ледяные купели и тёплые бассейны

— Кафе с панорамным видом на джунгли и реку

— Тихие зоны для медитаций, практик и отдыха

👨‍👩‍👧 Для семьи:

Международный детский сад находится примерно в 8 минутах от проекта.

📍 Локация:

Проект расположен в одном из самых востребованных и развитых районов Убуда, сочетая приватность и природу с удобным доступом к кафе, ресторанам, wellness-инфраструктуре и центру Убуда.

🔑 Формат владения:

Leasehold 30 лет + 25 лет приоритетного продления.

💰 Финансовые условия:

Платёжный план привязан к этапам строительства — оплата производится по мере фактического прогресса работ.