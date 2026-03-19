Вилла 🌿 Приватная вилла в wellness-комплексе в центре Убуда с видом на джунгли

Бутик-комплекс в центре Убуда, окружённый джунглями и рисовыми полями.
Проект расположен на каскадном участке, благодаря чему в комплексе сохраняются ощущение пространства, приватность, естественная вентиляция и открытые виды на джунгли.
✨ Особенности проекта:
— Отдельно стоящие приватные виллы в камерном комплексе
— Нет ощущения «окна в стену» или плотной застройки
— Открытые виды на джунгли и атмосфера уединения
— Возможность объединить несколько участков земли для создания более просторной резиденции
— Возможность изменить планировку и дизайн на раннем этапе строительства
🌿 Инфраструктура комплекса:
— SPA & Wellness центр
— Баня, массажные и релакс-зоны
— Пространство для йоги с видом на джунгли
— Ледяные купели и тёплые бассейны
— Кафе с панорамным видом на джунгли и реку
— Тихие зоны для медитаций, практик и отдыха
👨👩👧 Для семьи:
Международный детский сад находится примерно в 8 минутах от проекта.
📍 Локация:
Проект расположен в одном из самых востребованных и развитых районов Убуда, сочетая приватность и природу с удобным доступом к кафе, ресторанам, wellness-инфраструктуре и центру Убуда.
🔑 Формат владения:
Leasehold 30 лет + 25 лет приоритетного продления.
💰 Финансовые условия:
Платёжный план привязан к этапам строительства — оплата производится по мере фактического прогресса работ.