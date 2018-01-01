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Project Varuna

Ungasan, Индонезия
от
€210,922
;
11
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О комплексе

Этот эксклюзивный проект апартаментов, расположенный недалеко от пляжа Меласти на Бали, предлагает три роскошные резиденции с панорамным видом на океан. В каждой квартире есть балконы, охватывающие все пространство, в которых натуральные материалы сочетаются с современной отделкой от высококачественных брендов. На крыше освежающий бассейн, зона отдыха и бар создают идеальные условия для отдыха и общения. Это редкое роскошное поместье, предлагающее исключительную ценность в тропическом раю, находится всего в 40 минутах езды от аэропорта Бали и в нескольких минутах от пляжа, серфинга и ресторанов. Добро пожаловать в вашу гавань у моря.
Описание: Статус: аренда
Период: 25 лет
Район: Пляж Меласти
Спальни: 2
Ванные комнаты: 2 
Хранение 
Частная парковка 
Бассейн на крыше и усилитель; Бар 
Лифт 
Полумеблированная 
 

Дополнительно

  • Бассейн
  • Дом сдан
  • Черновая отделка
  • Паркинг
  • Лифт
Параметры объекта
Год сдачи
Год сдачи
2024
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
3
Квартиры в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², EUR
Цена квартиры, EUR
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 180.0
Цена за м², EUR 1,172
Цена квартиры, EUR 210,922
Местонахождение новостройки
Ungasan, Индонезия

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Project Varuna
Ungasan, Индонезия
от
€210,922
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Год сдачи 2025
Количество этажей 1
Вилла 1 этаж Терраса Бассейн 1 спальня Площадь: Здание - 40 м² Цена: 108 000 $ (2 942 $ за м²) Расходы и налоги на продажу объекта рассчитываются в индивидуальном порядке и зависят от различных факторов. Общие расходы и налоги: Нотариальный сбор 1% (делится с покупателем 50/50) Налог за продажу объекта 11% (делится с покупателем 50/50) Налог с прибыли для резидента Индонезии (10%) Налог с прибыли для нерезидента Индонезии (20%)
Агентство
Baliray
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Агентство
Baliray
Языки общения
English, Svenska, Türkçe
Жилой комплекс Апартаменты премиум класса в резиденции с бассейном и круглосуточной охраной, Берава, Бали, Индонезия
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Застройщик
CUBE DEVELOPMENT
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