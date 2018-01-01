Project Varuna

Pecatu, Индонезия

Уникальный проект на клиффе Улувату с открытым видом на океан. Жемчужина о. Бали. Просторные апартаменты. Более 50% номерного фонда имеют полный, открытый ocean view Локация, где снимали сцены из легендарного фильма "Ешь, молись, люби"! Полуостров Букит выбирают самые взыскательные туристы. Отсутствие пробок, лучшие места для серфинга, пляжи с белым песком, чистый океан, красивая природа и уединение. И, повышенный спрос на недвижимость. Именно поэтому это место выбрали премиальные гостиничные бренды, известные своими именами и роскошными 5* резортами всему миру – Bulgari, Ritz Carlton, Grand Hyatt, Four Seasons, Kempinski. Пляжи с белым песком Кристально-чистый океан Лучшие пляжные клубы и поля для гольфа Премиум отели Завораживающие виды и полное ощущение тропического рая 200 м до Uluwatu Beach 200 м до Blue Point Beach 150 м до Suluban Beach 7 минут до Padang Padang Beach 7 минут до Ньянг-Ньянга 10 минут до Бингина ROI до 20% Некоторые юниты подходят под объединение, возможна общая площадь более 100 м (по запросу подберем и согласуем с архитектором в рамках проекта duos на этапе off plan)