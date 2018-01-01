Project Varuna

Этот эксклюзивный проект апартаментов, расположенный недалеко от пляжа Меласти на Бали, предлагает три роскошные резиденции с панорамным видом на океан. В каждой квартире есть балконы, охватывающие все пространство, в которых натуральные материалы сочетаются с современной отделкой от высококачественных брендов. На крыше освежающий бассейн, зона отдыха и бар создают идеальные условия для отдыха и общения. Это редкое роскошное поместье, предлагающее исключительную ценность в тропическом раю, находится всего в 40 минутах езды от аэропорта Бали и в нескольких минутах от пляжа, серфинга и ресторанов. Добро пожаловать в вашу гавань у моря.
Описание: Статус: аренда
Период: 25 лет
Район: Пляж Меласти
Спальни: 2
Ванные комнаты: 2
Хранение
Частная парковка
Бассейн на крыше и усилитель; Бар
Лифт
Полумеблированная