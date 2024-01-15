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Апарт - отель CUBE Apartments (В3)

Pecatu, Индонезия
от
€140,503
;
4 1
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О комплексе

Уникальный проект на клиффе Улувату с открытым видом на океан.

Жемчужина о. Бали.

Просторные апартаменты. Более 50% номерного фонда имеют полный, открытый ocean view

Локация, где снимали сцены из легендарного фильма "Ешь, молись, люби"!

Полуостров Букит выбирают самые взыскательные туристы. Отсутствие пробок, лучшие места для серфинга, пляжи с белым песком, чистый океан, красивая природа и уединение.

И, повышенный спрос на недвижимость.

Именно поэтому это место выбрали премиальные гостиничные бренды, известные своими именами и роскошными 5* резортами всему миру – Bulgari, Ritz Carlton, Grand Hyatt, Four Seasons, Kempinski.

  • Пляжи с белым песком
  • Кристально-чистый океан
  • Лучшие пляжные клубы и поля для гольфа
  • Премиум отели
  • Завораживающие виды и полное ощущение тропического рая
  • 200 м до Uluwatu Beach
  • 200 м до Blue Point Beach
  • 150 м до Suluban Beach
  • 7 минут до Padang Padang Beach
  • 7 минут до Ньянг-Ньянга
  • 10 минут до Бингина
  • ROI до 20%

Некоторые юниты подходят под объединение, возможна общая площадь более 100 м (по запросу подберем и согласуем с архитектором в рамках проекта duos на этапе off plan)

Дополнительно

  • Охрана
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Управляющая компания
  • Огороженная территория
  • Паркинг
  • Лифт
  • Онлайн-показ
Параметры объекта
Класс
Класс
Бизнес-класс
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Монолитный
Год сдачи
Год сдачи
2025
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
4
Местонахождение новостройки
Pecatu, Индонезия
Инфраструктура рядом
Море 150 м
Море 200 м

Видеообзор апарт - отель Апарт - отель CUBE Apartments (В3)

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Апарт - отель CUBE Apartments (В3)
Pecatu, Индонезия
от
€140,503
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Агентство
DDA Real Estate
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Агентство
DDA Real Estate
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English, Русский
Апарт - отель Апартаменты с системой умный дом
Апарт - отель Апартаменты с системой умный дом
Canggu, Индонезия
от
€195,372
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 4
Апартаменты  система "Умный дом'' 1 спальня Терраса Гардеробная Площадь: Апартаменты - 55 м² Цена: 214 000 $ (3 891 $ за м2) Доход от сдачи апартаментов в аренду: Выручка в сутки: 116 $ Загрузка - 80 % Выручка в сутки с учетом загрузки: 93 $ Выручка с учетом загрузки объекта в год - 34 006 $ Прибыль с учетом расходов и налогов в год - 30 636 $ (15,2 %) Окупаемость - 5 - 10 лет Доход от покупки и продажи : Цена покупки: 214 000 $ Цена продажи: 340 260 $ Прибыль: 126 260 $ (59 %) Расходы и налоги на продажу объекта рассчитываются в индивидуальном порядке и зависят от различных факторов. Общие расходы и налоги: Нотариальный сбор 1% (делится с покупателем 50/50) Налог за продажу объекта 11% (делится с покупателем 50/50) Налог с прибыли для резидента Индонезии (10%) Налог с прибыли для нерезидента Индонезии (20%) Условия владения недвижимостью: Вид владения землей и недвижимостью - leasehold 27 лет
Агентство
Baliray
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Агентство
Baliray
Языки общения
English, Русский
Realting.com
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