CUBE Apartments B2

Canggu, Индонезия

Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! Элитный жилой комплекс SUNNY APART II с премиум квартирами, в развитом районе Чангу, в 300 метрах от пляжа Berawa. Апартаменты с дизайном на выбор в светлых и темных тонах, полностью меблированы. С каждой квартиры открывается потрясающий вид на закат и океан. Окупаемость апартаментов за 4-6 лет. Комплекс из 4 этажей. Построен вблизи от социальной и развлекательной инфраструктуры. На территории вы можете уединиться с природой, на территории много зелени. Инфраструктура комплекса: - Коворкинг; - Спортивные площадки; - 4 бассейна; - 8 баров; - 5 ресторанов. Годовой рост аренды на Бали 20%, что гарантирует надежное инвестирование. Полное юридическое сопровождение от начала и до конца сделки! Звоните или пишите! Дадим полную консультацию бесплатно! Почему для Вас это выгодно: - Подберем недвижимость на Бали под ваш бюджет и пожелания совершенно БЕСПЛАТНО; - Средняя доходность от сдачи квартир в аренду в год 15-20%. Мы предлагаем только доходные объекты, как для сдачи в аренду, так и для ПМЖ; - Недвижимость на Бали растёт в цене примерно на 15-20%; - Мы эксклюзивный представитель топовых застройщиков. Предоставим лучшие объекты по самым выгодным ценам; - Поможем в оформлении безопасной сделки и в управлении недвижимостью; - Встретим, покажем и расскажем всё о недвижимости и жизни в этой прекрасной стране; - Юридическое сопровождение от начала и до конца сделки в подарок; - Беспроцентная комфортная рассрочка.