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CUBE Apartments B2

Pecatu, Индонезия
Цена по запросу
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CUBE Apartments B2
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О комплексе

Уникальный проект на клиффе Улувату с открытым видом на океан.

Жемчужина о. Бали.

Просторные апартаменты. Более 50% номерного фонда имеют полный, открытый ocean view

Локация, где снимали сцены из легендарного фильма "Ешь, молись, люби"!

Полуостров Букит выбирают самые взыскательные туристы. Отсутствие пробок, лучшие места для серфинга, пляжи с белым песком, чистый океан, красивая природа и уединение.

И, повышенный спрос на недвижимость.

Именно поэтому это место выбрали премиальные гостиничные бренды, известные своими именами и роскошными 5* резортами всему миру – Bulgari, Ritz Carlton, Grand Hyatt, Four Seasons, Kempinski.

  • Пляжи с белым песком
  • Кристально-чистый океан
  • Лучшие пляжные клубы и поля для гольфа
  • Премиум отели
  • Завораживающие виды и полное ощущение тропического рая
  • 200 м до Uluwatu Beach
  • 200 м до Blue Point Beach
  • 150 м до Suluban Beach
  • 7 минут до Padang Padang Beach
  • 7 минут до Ньянг-Ньянга
  • 10 минут до Бингина
  • ROI до 20%

Некоторые юниты подходят под объединение, возможна общая площадь более 100 м (по запросу подберем и согласуем с архитектором в рамках проекта duos на этапе off plan)

Параметры объекта
Класс
Класс
Бизнес-класс
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Монолитный
Год сдачи
Год сдачи
2025
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
4
Местонахождение новостройки
Pecatu, Индонезия
Инфраструктура рядом
Море 150 м
Море 200 м
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CUBE Apartments B2
Pecatu, Индонезия
Цена по запросу
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Год сдачи 2024
Количество этажей 4
Эти комфортабельные апартаменты расположены в отличном месте и в полностью развитом районе Кангу, в состоянии красной зоны, которые гарантируют инвесторам право сдавать жилье туристам ежедневно. Он находится всего в нескольких минутах ходьбы от пляжа, медицинского центра, теннисных кортов, кондитерских, кафе, ресторанов, супермаркетов и других. Квартира имеет 4 этажа, стильные интерьеры с авиационными мотивами в отделке, прочные стены, современные ванные комнаты и кухонные принадлежности, а также спокойный вид за окном. Он строится как столичное здание, свободное от традиционных индонезийских недостатков размещения. Будет приятно остаться в любую погоду, сейчас или через десять лет. Он также поставляется с однолетним полисом страхования возобновляемых источников энергии, 5-летней гарантией строительства зданий и 1 годом для мебели и фурнитуры. Особенности и характеристики: 1 кровать | 1 ванна Закрытая гостиная и столовая Площадь участка: 400 м2 Жилая площадь: 36-69 м2 Название земли: Лисхолд Здание: 4-х уровень Меблированная: Меблированная Год постройки: март 2023 – март 2024   Арендодатель: 30 лет ( гарантированное продление ) Доступно в 9 единицах – Категория A ( 3 единицы ): 109 000 долларов США – Категория B ( 4 единицы ): 123 000 долларов США – Категория C ( 2 единицы ): 139 000 долларов США
Застройщик
Aviator
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Жилой комплекс Современная резиденция с бассейном, бизнес-центром и круглосуточной охраной рядом с пляжами, Улувату, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Современная резиденция с бассейном, бизнес-центром и круглосуточной охраной рядом с пляжами, Улувату, Бали, Индонезия
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Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс SUNNY APART II
Жилой комплекс SUNNY APART II
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Год сдачи 2024
Количество этажей 4
Площадь 47 м²
1 объект 1
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! Элитный жилой комплекс SUNNY APART II с премиум квартирами, в развитом районе Чангу, в 300 метрах от пляжа Berawa. Апартаменты с дизайном на выбор в светлых и темных тонах, полностью меблированы. С каждой квартиры открывается потрясающий вид на закат и океан. Окупаемость апартаментов за 4-6 лет. Комплекс из 4 этажей. Построен вблизи от социальной и развлекательной инфраструктуры. На территории вы можете уединиться с природой, на территории много зелени. Инфраструктура комплекса: - Коворкинг; - Спортивные площадки; - 4 бассейна; - 8 баров; - 5 ресторанов. Годовой рост аренды на Бали 20%, что гарантирует надежное инвестирование. Полное юридическое сопровождение от начала и до конца сделки! Звоните или пишите! Дадим полную консультацию бесплатно! Почему для Вас это выгодно: - Подберем недвижимость на Бали под ваш бюджет и пожелания совершенно БЕСПЛАТНО; - Средняя доходность от сдачи квартир в аренду в год 15-20%. Мы предлагаем только доходные объекты, как для сдачи в аренду, так и для ПМЖ; - Недвижимость на Бали растёт в цене примерно на 15-20%; - Мы эксклюзивный представитель топовых застройщиков. Предоставим лучшие объекты по самым выгодным ценам; - Поможем в оформлении безопасной сделки и в управлении недвижимостью; - Встретим, покажем и расскажем всё о недвижимости и жизни в этой прекрасной стране; - Юридическое сопровождение от начала и до конца сделки в подарок; - Беспроцентная комфортная рассрочка.
Агентство
DDA Real Estate
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Агентство
DDA Real Estate
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