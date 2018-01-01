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Lyma Sol Residence

Canggu, Индонезия
от
€625,101
;
10
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О комплексе

Откройте для себя роскошную жизнь в нашей потрясающей резиденции Lyma Sol, расположенной в красивых окрестностях Переренана, Бали. Всего в нескольких минутах ходьбы от пляжа, наша недвижимость предлагает идеальное сочетание спокойствия, удобства и захватывающих развлечений. Pererenan предлагает различные захватывающие мероприятия для любителей спорта. Бросьте вызов своим близким на игру в теннис или футбол, или отправляйтесь в захватывающее приключение для серфинга на знаменитых волнах Бали.

Lyma Sol Residence в Переренан Бали представляет собой идеальную инвестиционную недвижимость с высокой отдачей от инвестиций (ROI). Процветающая туристическая индустрия Бали в сочетании с растущей популярностью Переренана и его яркой окружающей среды обеспечивает высокий спрос на роскошные номера. Инвестируя в наши виллы, вы можете воспользоваться преимуществами привлекательного дохода от аренды и потенциалом повышения стоимости недвижимости, что делает его идеальной возможностью для опытных инвесторов, ищущих прибыльную прибыль.

Каждая вилла в Lyma Sol Residence - это шедевр дизайна, обеспечивающий поистине роскошный жизненный опыт. С четырьмя просторными спальнями, каждая из которых имеет собственную ванную комнату, наши виллы предлагают идеальное сочетание комфорта и уединения для вас и ваших гостей. Зайдите в каждую спальню и полюбуйтесь шкафами от пола до потолка, элегантно спроектированными, чтобы обеспечить достаточное пространство для хранения ваших вещей. От одежды до аксессуаров вы найдете все аккуратно организованное и легко доступное, добавляя удобство и стиль вашему жизненному опыту. Испытайте роскошь не только с одной, но и с двумя главными спальнями в каждой вилле. Главная спальня первого этажа предназначена для повышения производительности, с выделенным рабочим пространством для вашего комфорта.

Главная спальня на верхнем этаже - это святилище отдыха и захватывающих видов. Откройте двери, чтобы открыть частную террасу на крыше, где вы можете расслабиться в роскошном джакузи и насладиться панорамными видами. U-образная зона отдыха обеспечивает идеальную обстановку для невероятных моментов заката, где вы можете потягивать свой любимый напиток и наблюдать потрясающие цвета, когда солнце опускается под горизонт.

Подробности о виллах: 

  • Участок 2,6 ара
  • Здание 288 м2
  • Жилая площадь составляет 445 м2 (включает в себя здание и двор ж/д бассейн
  • Бассейн 9m × 3 m
  • 3 этажа
  • 4 спальни люкс
  • Гостевой туалет
  • Расширительный балкон на 2-м этаже и верхнем этаже.
  • Затонувшая зона с бассейном 3×3m на палубе на верхнем этаже
  • Центральная система фильтрации воды
  • 5×AC
  • Парковка на 1 автомобиль + 3-4 велосипеда
  • Вид на океан со 2 и 3 этажа (запад)
  • Вид на рисовые поля и гору Агунг (восток)
  • 4 Минуты пешком до пляжа
  • 4 минуты ходьбы до кафе, ресторана/пляжного клуба Pantai lima
  • 4 Минуты ходьбы до школы серфинга
  • 10 минут езды до удобств Canggu, рестораны, пляжные клубы, кафе и т. Д.
  • Аренда на 25 лет + 5 лет (с дополнительной стоимостью). Приоритет для продления после истечения срока аренды

Дополнительно

  • Бассейн
  • Дом сдан
  • Индивидуальное отопление
  • Паркинг
Параметры объекта
Год сдачи
Год сдачи
2024
Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², EUR
Стоимость объекта, EUR
Квартиры Вилла
Площадь, м² 445.0
Цена за м², EUR 1,405
Цена квартиры, EUR 625,101
Местонахождение новостройки
Canggu, Индонезия

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Lyma Sol Residence
Canggu, Индонезия
от
€625,101
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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