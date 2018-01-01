Откройте для себя роскошную жизнь в нашей потрясающей резиденции Lyma Sol, расположенной в красивых окрестностях Переренана, Бали. Всего в нескольких минутах ходьбы от пляжа, наша недвижимость предлагает идеальное сочетание спокойствия, удобства и захватывающих развлечений. Pererenan предлагает различные захватывающие мероприятия для любителей спорта. Бросьте вызов своим близким на игру в теннис или футбол, или отправляйтесь в захватывающее приключение для серфинга на знаменитых волнах Бали.

Lyma Sol Residence в Переренан Бали представляет собой идеальную инвестиционную недвижимость с высокой отдачей от инвестиций (ROI). Процветающая туристическая индустрия Бали в сочетании с растущей популярностью Переренана и его яркой окружающей среды обеспечивает высокий спрос на роскошные номера. Инвестируя в наши виллы, вы можете воспользоваться преимуществами привлекательного дохода от аренды и потенциалом повышения стоимости недвижимости, что делает его идеальной возможностью для опытных инвесторов, ищущих прибыльную прибыль.

Каждая вилла в Lyma Sol Residence - это шедевр дизайна, обеспечивающий поистине роскошный жизненный опыт. С четырьмя просторными спальнями, каждая из которых имеет собственную ванную комнату, наши виллы предлагают идеальное сочетание комфорта и уединения для вас и ваших гостей. Зайдите в каждую спальню и полюбуйтесь шкафами от пола до потолка, элегантно спроектированными, чтобы обеспечить достаточное пространство для хранения ваших вещей. От одежды до аксессуаров вы найдете все аккуратно организованное и легко доступное, добавляя удобство и стиль вашему жизненному опыту. Испытайте роскошь не только с одной, но и с двумя главными спальнями в каждой вилле. Главная спальня первого этажа предназначена для повышения производительности, с выделенным рабочим пространством для вашего комфорта.

Главная спальня на верхнем этаже - это святилище отдыха и захватывающих видов. Откройте двери, чтобы открыть частную террасу на крыше, где вы можете расслабиться в роскошном джакузи и насладиться панорамными видами. U-образная зона отдыха обеспечивает идеальную обстановку для невероятных моментов заката, где вы можете потягивать свой любимый напиток и наблюдать потрясающие цвета, когда солнце опускается под горизонт.

Подробности о виллах: