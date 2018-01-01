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Kura Kura Villa Pecatu

Pecatu, Индонезия
от
€543,566
;
11
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Описание Описание
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О комплексе

Расположенная в растущем районе Ньянг Ньянг, Бали, эта вилла предлагает как удобство, так и роскошь. Менее чем в десяти минутах езды от отеля находится живописный Бингин, окруженный множеством шикарных кафе и недавно открытыми ресторанами. Для тех, кто хочет близости к пляжу и курортам, это место виллы непревзойденно, известный курорт Bulgari находится всего в 5 минутах езды, как и захватывающий пляж Ньянг Ньянг.

Вилла красиво расположена на щедрой 500 кв.м земли LEASEHOLD, предлагая потенциальным владельцам 30 лет собственности с возможностью продления. Каждый дюйм недвижимости излучает изысканность, с тщательно разработанными интерьерами, расположенными на площади здания 300 кв.м. Он может похвастаться четырьмя хорошо оборудованными спальнями, каждая из которых обещает комфорт и роскошь, и пятью изысканными ванными комнатами, которые исходят из роскоши.
 

Одной из определяющих особенностей виллы является ее открытая концепция жизни, приглашающая природу в помещении и обеспечивающая, чтобы балийская сущность ощущалась на каждом углу. Жители и гости могут побаловать себя частным бассейном, понежившись на солнце или наслаждаясь неторопливыми купаниями. Жилая зона обеспечивает инновационный штрих, предлагая расслабленное место, чтобы поговорить или насладиться безмятежной обстановкой.

Потенциальные покупатели будут рады отметить, что предполагаемое время строительства составляет 13 месяцев, гарантируя, что им не придется долго ждать, чтобы реализовать дом своей мечты на Бали. Эта вилла - не просто резиденция; это заявление о роскошной жизни в одном из самых востребованных мест Бали.

Вилла имеет системы фильтрации воды, умягчитель RO под раковиной для питья воды из этого крана. 

*Альтернатива для сауны в бассейне необязательна.

Дополнительно

  • Дом сдан
Параметры объекта
Год сдачи
Год сдачи
2024
Количество этажей
Количество этажей
2
Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², EUR
Стоимость объекта, EUR
Квартиры Вилла
Площадь, м² 500.0
Цена за м², EUR 1,087
Цена квартиры, EUR 543,566
Местонахождение новостройки
Pecatu, Индонезия

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Kura Kura Villa Pecatu
Pecatu, Индонезия
от
€543,566
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