Elourea Residence Penthouse & 2 Bedroom Villas

Elourea Residence ждет своих инвесторов и резидентов двумя роскошными вариантами: пентхаусом и виллой с 2 спальнями.
Каждый вариант выполнен из лучших материалов, чтобы создать роскошь и отдых на райском острове.
Строительство Elourea Residence завершено на 40 % и будет завершено летом 2024 года.
Чтобы следить за новостями о строительстве, вы можете подписаться на аккаунт проекта в Instagram: @elouraresidencedbali
Учитывая популярность места, спрос на рынке недвижимости и гостиничного бизнеса, расчетный срок окупаемости варианта сдачи в аренду для инвесторов составляет 6-10 лет, а рентабельность инвестиций в вариант продажи после завершения проекта составляет около 30%.
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