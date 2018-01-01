Elourea Residence Penthouse & 2 Bedroom Villas

Elourea Residence ждет своих инвесторов и резидентов двумя роскошными вариантами: пентхаусом и виллой с 2 ​​спальнями.

Каждый вариант выполнен из лучших материалов, чтобы создать роскошь и отдых на райском острове.

Строительство Elourea Residence завершено на 40 % и будет завершено летом 2024 года.

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Учитывая популярность места, спрос на рынке недвижимости и гостиничного бизнеса, расчетный срок окупаемости варианта сдачи в аренду для инвесторов составляет 6-10 лет, а рентабельность инвестиций в вариант продажи после завершения проекта составляет около 30%.