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Elourea Residence Penthouse & 2 Bedroom Villas

Jimbaran, Индонезия
от
€144,951
;
12
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О комплексе

Elourea Residence ждет своих инвесторов и резидентов двумя роскошными вариантами: пентхаусом и виллой с 2 ​​спальнями.

Каждый вариант выполнен из лучших материалов, чтобы создать роскошь и отдых на райском острове.

Строительство Elourea Residence завершено на 40 % и будет завершено летом 2024 года.

Чтобы следить за новостями о строительстве, вы можете подписаться на аккаунт проекта в Instagram: @elouraresidencedbali

Учитывая популярность места, спрос на рынке недвижимости и гостиничного бизнеса, расчетный срок окупаемости варианта сдачи в аренду для инвесторов составляет 6-10 лет, а рентабельность инвестиций в вариант продажи после завершения проекта составляет около 30%.

 

 

Параметры объекта
Год сдачи
Год сдачи
2024
Квартиры в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², EUR
Цена квартиры, EUR
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 85.0
Цена за м², EUR 1,705
Цена квартиры, EUR 144,951
Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², EUR
Стоимость объекта, EUR
Квартиры Вилла
Площадь, м² 165.0
Цена за м², EUR 1,592
Цена квартиры, EUR 262,724
Местонахождение новостройки
Jimbaran, Индонезия
Инфраструктура рядом
Аэропорт 0 м
Море 0 м
Магазин 0 м

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Elourea Residence Penthouse & 2 Bedroom Villas
Jimbaran, Индонезия
от
€144,951
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