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Квартиры с видом на море в Негара, Индонезия

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Air Kuning, Индонезия
Квартира 2 комнаты
Air Kuning, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 96 м²
Этаж 1/1
Уникальные апартаменты в прекрасном Убуде. Рентабельность апартаментов от сдачи в аренду …
$285,000
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Агентство
DDA Real Estate
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