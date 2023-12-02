Bingin, Индонезия

от €178,872

37–87 м² 2

Сдача в: 2025

Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! Закрытый комплекс LYVIN BINGIN HOTEL из современных апартаментов в тиковом лесу в районе Бингин. Красивые и современные квартиры с одной и двумя спальнями, полностью с дизайнерским ремонтом и мебелью. На закрытой территории расположен отель на 50 номеров, ресторан, СПА, фитнес, бассейн на крыше отеля и зеленая парковая зона. Преимущества комплекса: - В пешей доступности 2 пляжа: Bingin Beach и Drealand Beach. - До ресторанов высокого уровня 10-15 минут ходьбы. - В 10 минутах ходьбы гольф поля, теннисные корты и более сотни гектар ухоженной территории для бега и прогулок. - Отсутствие трафика и пробок. Гарантированная окупаемость и доходность объекта! Пишите или звоните, проконсультируем бесплатно. Почему для Вас это выгодно: - Подберем недвижимость на Бали под ваш бюджет и пожелания совершенно БЕСПЛАТНО; - Средняя доходность от сдачи квартир в аренду в год 15-20%. Мы предлагаем только доходные объекты, как для сдачи в аренду, так и для ПМЖ; - Недвижимость на Бали растёт в цене примерно на 15-20%; - Мы эксклюзивный представитель топовых застройщиков. Предоставим лучшие объекты по самым выгодным ценам; - Поможем в оформлении безопасной сделки и в управлении недвижимостью; - Встретим, покажем и расскажем всё о недвижимости и жизни в этой прекрасной стране; - Юридическое сопровождение от начала и до конца сделки в подарок; - Беспроцентная комфортная рассрочка.