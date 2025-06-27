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Жильё в Manggarai Barat, Индонезия

1 объект найдено
Квартира 12 спален в Labuan Bajo, Индонезия
Квартира 12 спален
Labuan Bajo, Индонезия
Количество спален 12
Кол-во ванных комнат 12
Площадь 629 м²
Этот бутик-курорт, расположенный на вершине прочных контуров холма Ваецику в Лабуан-Бахо, пр…
$1,40 млн
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Параметры недвижимости в Manggarai Barat, Индонезия

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