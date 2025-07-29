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Снять квартиру на сутки на Малых Зондских островах, Индонезия

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1 объект найдено
Duplex Living Canggu 2Floor Apartments with Pool Access в Чангу, Индонезия
Duplex Living Canggu 2Floor Apartments with Pool Access
Чангу, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 2/2
Duplex Living Canggu 2Floor Apartments with Pool Access — это апарт-отель в городе Mantaak. …
Цена по запросу
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