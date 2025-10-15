Показать объекты на карте Показать объекты списком
Офисы на Малых Зондских островах, Индонезия

2 объекта найдено
Coworking Space & Private Offices for Sale in Ubud – with Café & Event Facilities в Убуд, Индонезия
Coworking Space & Private Offices for Sale in Ubud – with Café & Event Facilities
Убуд, Индонезия
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 1
Set in the cultural heart of Bali, this 720 m² coworking and private office complex in Ubud …
$820,000
Prime Coworking Space for Sale in Berawa – with Private Offices & Event Facilities в Tibubeneng, Индонезия
Prime Coworking Space for Sale in Berawa – with Private Offices & Event Facilities
Tibubeneng, Индонезия
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 1
Located in the heart of Berawa, one of Bali’s most vibrant and fast-growing areas, this expa…
$1,15 млн
