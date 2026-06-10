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Виллы в Lebak, Индонезия

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1 объект найдено
Вилла в Maja, Индонезия
Вилла
Maja, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
Расположенный на одной из самых высоких скал Южного Улувату, Манта Ливин является оздоровите…
$395,000
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Параметры недвижимости в Lebak, Индонезия

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