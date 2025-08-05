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Квартиры в Lebak, Индонезия

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Maja, Индонезия
Квартира 2 комнаты
Maja, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 2/2
Готовые апартаменты с в сердце Чангу  Этим готовым комплексом апартаментов управляет RESI…
$127,799
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Параметры недвижимости в Lebak, Индонезия

с террасой
Недорогая
Элитная
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