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Виллы с гаражом в Клунгкунге, Индонезия

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1 объект найдено
Вилла в Семарапура, Индонезия
Вилла
Семарапура, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Genuinely Paradise: Comfort and Style Ocean View Leasehold Villas for Sale in Nusa Penida P…
$244,000
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Параметры недвижимости в Клунгкунге, Индонезия

с бассейном
Недорогая
Элитная
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