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Виллы с гаражом в Kerobokan, Индонезия

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8 объектов найдено
Вилла в Kerobokan, Индонезия
Вилла
Kerobokan, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Nestled in the Kerobokan area, this charming 2-bedroom tropical villa offers a blend of comf…
$192,932
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Вилла в Kerobokan, Индонезия
Вилла
Kerobokan, Индонезия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Спрятанная в оживленном районе Керобокана, эта вилла с 3 спальнями расположена на щедрой 500…
$140,000
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Вилла в Kerobokan Kaja, Индонезия
Вилла
Kerobokan Kaja, Индонезия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Расположенная на щедром участке площадью 600 кв.м. среди безмятежных рисовых полей Керобокан…
$490,000
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Вилла в Kerobokan, Индонезия
Вилла
Kerobokan, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Embrace the beauty of Bali with this enchanting 1-bedroom villa located in the heart of Kero…
$179,000
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Вилла в Kerobokan, Индонезия
Вилла
Kerobokan, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Расположенная всего в нескольких минутах езды от оживленного сердца Семиньяка и его знаменит…
$250,000
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Вилла в Kerobokan, Индонезия
Вилла
Kerobokan, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
воспользуйтесь возможностью владеть шикарной 2-спальной, 2 ванной вне плана в Керобокане, Ба…
$127,396
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Вилла в Kerobokan Kaja, Индонезия
Вилла
Kerobokan Kaja, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Experience the epitome of tropical living with this exquisite leasehold villa nestled in the…
$225,379
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Вилла в Kerobokan, Индонезия
Вилла
Kerobokan, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Bright and Breezy: Abundant Natural Light Floods Each Room with Warmth Price at Euro 210,00…
$218,060
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