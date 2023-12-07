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Бунгало в Kec Selaparang, Индонезия

Бунгало В архив
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1 объект найдено
Бунгало 1 спальня с мебелью, с видом на море, с видом на горы в Kuta, Индонезия
Бунгало 1 спальня с мебелью, с видом на море, с видом на горы
Kuta, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Продается бамбуковая вилла в жилом комплексе, расположенном в самом центре курорта Origin Ho…
€78,300
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Агентство
Alesinvest Group
Языки общения: English, Русский

Параметры недвижимости в Kec Selaparang, Индонезия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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