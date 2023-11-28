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Квартиры в Kec Selaparang, Индонезия

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3 объекта найдено
Квартира 3 спальни с балконом, с Pool, с terrassa в Матарам, Индонезия
Квартира 3 спальни с балконом, с Pool, с terrassa
Матарам, Индонезия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 332 м²
Виллы расположены в Бераве, самом популярном районе Бали, в уединенном уголке. Изюминкой ком…
€1,06 млн
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Квартира 2 спальни с балконом, с Pool, с terrassa в Матарам, Индонезия
Квартира 2 спальни с балконом, с Pool, с terrassa
Матарам, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Виллы расположены в Бераве, самом популярном районе Бали, в уединенном уголке. Изюминкой ком…
€568,000
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Квартира 1 спальня с балконом, с Pool, с terrassa в Матарам, Индонезия
Квартира 1 спальня с балконом, с Pool, с terrassa
Матарам, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Виллы расположены в Бераве, самом популярном районе Бали, в уединенном уголке. Изюминкой ком…
€350,500
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Параметры недвижимости в Kec Selaparang, Индонезия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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