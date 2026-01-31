Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Индонезия
  3. Jungutbatu
  4. Жилая

Жилье в Jungutbatu, Индонезия

1 объект найдено
Вилла в Jungut Batu, Индонезия
Вилла
Jungut Batu, Индонезия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Редкая возможность приобрести частную виллу Freehold в заливе Тамаринд, одном из самых экскл…
$515,450
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Jungutbatu, Индонезия

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти