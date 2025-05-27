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Виллы с садом в Джимбаране, Индонезия

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2 объекта найдено
Вилла в Balangan, Индонезия
Вилла
Balangan, Индонезия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Эксклюзивная вилла Leasehold 3-Bed Bali для продажи: исключительная недвижимость с высокой р…
$354,000
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Вилла в Balangan, Индонезия
Вилла
Balangan, Индонезия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Современная жизнь с тропическим поворотом: вилла с 3 спальнями в ожидании Бали - БаланганЗап…
$354,000
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