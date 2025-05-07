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Виллы с гаражом в Джимбаране, Индонезия

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6 объектов найдено
Вилла в Balangan, Индонезия
Вилла
Balangan, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Modern Tropical Villa in Balangan – 2 Bedrooms with Prime Location Near Beach Price: USD 19…
$199,000
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Вилла в Jimbaran, Индонезия
Вилла
Jimbaran, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Seize Bali’s Best: A Luxury Leasehold Villa Offering Like No Other Price at USD 270,000 unt…
$270,000
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Вилла в Джимбаран, Индонезия
Вилла
Джимбаран, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Познакомьтесь с сущностью тропической жизни в этой очаровательной вилле с одной спальней, ра…
$215,000
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Вилла в Balangan, Индонезия
Вилла
Balangan, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Modern Tropical Villa in Tranquil Bukit Area – 2 Bedrooms Very Close to Balangan Beach Pric…
$215,000
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Вилла в Balangan, Индонезия
Вилла
Balangan, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Серфинг, гольф, отдых: идеальные шаги от лучших достопримечательностей БалиЦена от 199 000 д…
$199,000
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Вилла в Balangan, Индонезия
Вилла
Balangan, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Discover the perfect fusion of comfort and elegance with this stunning 2-bedroom villa in th…
$259,000
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