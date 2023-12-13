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Квартиры-студии в Jimbaran, Индонезия

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1 объект найдено
Студия 9 комнат с балконом, с мебелью, с кондиционером в Jimbaran, Индонезия
Студия 9 комнат с балконом, с мебелью, с кондиционером
Jimbaran, Индонезия
Число комнат 9
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
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€214,076
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